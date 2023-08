Streit in Wohnung eskaliert: Mann wird mit Messerstichen in Klinik eingeliefert

Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten (41) in eine Klinik. Die Polizei sicherte derweil Spuren am Tatort. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag erklärte, waren die Beamten am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kempen-Tönisberg alarmiert worden.

Demnach waren dort mehrere Personen in einen handfesten Streit geraten, wobei ein 41-jähriger Beteiligter Stichverletzungen durch ein Messer erlitt.

Lebensgefährlich verletzt brachten Rettungskräfte den Mann in eine Klinik. Derzeit bestehe jedoch keine Lebensgefahr mehr, wie der Sprecher informierte.

Noch vor Ort nahmen Polizisten einen 38-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Mönchengladbacher Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und Spuren am Tatort gesichert. Auch mehrere Gegenstände seien sichergestellt worden, wie es hieß.