Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Trunkenheitsfahrten: Polizei zieht nach Männertag Bilanz

Chemnitz/Zwickau - An Himmelfahrt waren die Polizeidirektionen Chemnitz und Zwickau verstärkt im Einsatz. Grund dafür waren meist Körperverletzungen, Sachbeschädigungen sowie Trunkenheitsfahrten.

Alles in Kürze

Gegen 18.40 Uhr wurde der Chemnitzer Polizei eine Schussabgabe einer Person auf dem Parkplatz in der Bernsdorfer Straße gemeldet. Ein 18-jähriger Deutscher hatte eine Schreckschusswaffe dabei - es folgte eine Anzeige.

Auf dem Mittweidaer Schützenplatz kam es am Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 39-Jähriger wurde dabei von einem jüngeren Mann gegen den Hinterkopf getreten: Krankenhaus!

Die Polizei Chemnitz meldete insgesamt 34 Einsätze. Unter anderem wurde in Mittweida gegen 13.10 Uhr eine Gruppe beobachtet, die an der Kreuzung Gabelsbergstraße/Robert-Koch-Straße mehrere Feuerwerkskörper zündete.

Zwei Gruppen gerieten an einer Chemnitzer Kleingartenanlage aneinander. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

An einer Kleingartenanlage im Chemnitzer Harthweg kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von jungen Erwachsenen. Dabei nahm die erste Gruppierung (drei 17-Jährige, fünf 18-Jährige, vier 19-Jährige und zwei 20-Jährige, deutsche Staatsangehörigkeit) der zweiten Gruppe von 13 Jugendlichen eine Kühlbox gewaltsam weg und beschmierte diese.

Zudem drohten sie den Jugendlichen mit zwei Eisenstangen. Zwei der Jugendlichen (beide 16) wurden durch Faustschläge leicht verletzt, benötigten aber keine ärztliche Behandlung.

Auch in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) kam es am Abend zu einer Körperverletzung. Ein Mann (35) wurde in der Lindenstraße geschlagen. Einen Angreifer (31, Deutsch) konnte die Polizei bereits schnappen.