Koks zu Ostern: Autofahrt im Harz endet für berauschte Frau mit Unfall

Harzgerode - Am Ostersonntag war eine angeheiterte Frau in Harzgerode ( Sachsen-Anhalt ) unterwegs, bis ein Crash sie zum Stoppen brachte.

Besorgte Zeugen brachten die Dame zum Stoppen und riefen die Polizei. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die 44-Jährige aus Nessetal in Thüringen fuhr auf der B185 aus Richtung Gernrode in Richtung Mägdesprung, wie das Polizeirevier Harz am heutigen Montag mitteilte.

Gegen 18 Uhr bemerkten andere Fahrer den auffällig fahrenden BMW der Dame.

Sie geriet nämlich mehrfach in den Gegenverkehr, weshalb Autos ausweichen oder bremsen mussten.

In einen Wagen krachte die 44-Jährige glücklicherweise nicht, dafür jedoch in zwei Leitpfosten.

Zeugen des Unfalls ließen sie nicht abhauen, bis die Polizei eintraf. Die Frau hatte wohl eine ziemlich wilde Nacht hinter sich, denn sie gab zu, am Vortag etwas genommen zu haben.

Ihr Urintest schlug positiv auf Kokain an, worauf sie eine Blutprobe abgeben musste.