Kollegen melden Vorfall: Ermittlungen gegen Polizistin wegen Körperverletzung im Amt

Dem Vorfall am 13. Mai war ein Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt vorangegangen. (Symbolbild) © David Young/dpa

Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, war es am Japan-Tag (13. Mai) am Rande der Düsseldorfer Altstadt zu dem Vorfall gekommen, dem ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei einer Ingewahrsamnahme vorausgegangen war.

"Zuvor war ein Mann wiederholt in der Altstadt als Störer aufgefallen und dem Platzverweis nicht nachgekommen", schilderte der Sprecher.

Nach der Ingewahrsamnahme soll eine Beamtin den Beschuldigten mit der flachen Hand geschlagen haben, wie es weiter hieß.

Die Handlung sei sofort durch anwesende Polizeibeamte gemeldet und in der Folge durch die Polizei Düsseldorf ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts einer Körperverletzung im Amt eingeleitet worden.