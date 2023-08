"Kommissar Zufall" schnappt flüchtigen Häftling

Die Kontrolle eines Mercedes-Fahrers an einer Rastanlage brachte einiges ans Licht. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen kontrollierten am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Rastanlage Steigerwald-Nord auf der A3 einen Mercedes-Fahrer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach stellten die Polizisten bei der Überprüfung fest, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mercedes war am Sonntag in Baden-Württemberg gestohlen worden.

Der 31-jährige Fahrer konnte sich lediglich mit einem Schreiben der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall/Kapfenburg ausweisen, indem ihm ein erlaubter Ausgang bescheinigt wurde.

Eine Nachfrage brachte ans Licht, dass der 31-Jährige von diesem Ausgang am Sonntag nicht zurückgekommen war. Einen Führerschein besaß der Mann ebenfalls nicht.

Die Fahnder nahmen ihn fest und stellten den Wagen sicher.