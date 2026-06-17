Kontrolle eskaliert: VW-Fahrer mutiert zum Lama und bespuckt Polizistin

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Eine Verkehrskontrolle artete am Dienstag im thüringischen Altenburg aus. Dabei mutierte ein 56-Jähriger zum Lama und bespuckte eine Polizistin.

Von Marcus Scholz

Altenburg - Eine Verkehrskontrolle artete am Dienstag im thüringischen Altenburg aus. Dabei mutierte ein 56-Jähriger zum Lama.

Die Polizeikontrolle endete für alle Beteiligten wohl anders als erwartet. (Symbolfoto)
Die Polizeikontrolle endete für alle Beteiligten wohl anders als erwartet. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Laut Polizei Gera wurde der Mann gegen 13.40 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße gestoppt.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der VW-Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs war.

Kein Problem, dachte sich der 56-Jährige und wollte seine Fahrt trotzdem fortsetzen. Als die Polizisten ihm daraufhin den Autoschlüssel wegnahmen, eskalierte die Situation.

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Der Mann ließ seine gute Erziehung links liegen und bespuckte eine 27 Jahre alte Beamtin.

Jetzt wartet auf den VW-Fahrer nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Körperverletzung.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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