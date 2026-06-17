Kontrolle eskaliert: VW-Fahrer mutiert zum Lama und bespuckt Polizistin

Altenburg - Eine Verkehrskontrolle artete am Dienstag im thüringischen Altenburg aus. Dabei mutierte ein 56-Jähriger zum Lama.

Die Polizeikontrolle endete für alle Beteiligten wohl anders als erwartet. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Laut Polizei Gera wurde der Mann gegen 13.40 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße gestoppt.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der VW-Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs war.

Kein Problem, dachte sich der 56-Jährige und wollte seine Fahrt trotzdem fortsetzen. Als die Polizisten ihm daraufhin den Autoschlüssel wegnahmen, eskalierte die Situation.

Der Mann ließ seine gute Erziehung links liegen und bespuckte eine 27 Jahre alte Beamtin.