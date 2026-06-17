Wo ist Sohiyl? Thüringer Polizei sucht Jungen (8) aus Erfurt

Erfurt - Wo ist Sohiyl H. aus Erfurt? Der Achtjährige wird seit dem 16. Juni vermisst .

In diesem Outfit wurde der Achtjährige zuletzt gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen. © Montage: Polizei (2)

Laut Thüringer Polizei wurde der Junge zuletzt gegen 20.30 Uhr "An der Lache" in Erfurt gesehen.

Sohiyl ist etwa 1,30 Meter groß, wiegt rund 30 Kilogramm, hat schwarze Haare und braune Augen.

Bekleidet ist der Junge mit einem schwarzen Hoodie mit grünem Logo, einer beigen Cargohose sowie schwarzen Klettschuhen der Marke Adidas.