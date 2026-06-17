Wo ist Sohiyl? Thüringer Polizei sucht Jungen (8) aus Erfurt
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Erfurt - Wo ist Sohiyl H. aus Erfurt? Der Achtjährige wird seit dem 16. Juni vermisst.
Laut Thüringer Polizei wurde der Junge zuletzt gegen 20.30 Uhr "An der Lache" in Erfurt gesehen.
Sohiyl ist etwa 1,30 Meter groß, wiegt rund 30 Kilogramm, hat schwarze Haare und braune Augen.
Bekleidet ist der Junge mit einem schwarzen Hoodie mit grünem Logo, einer beigen Cargohose sowie schwarzen Klettschuhen der Marke Adidas.
Laut Polizei ist Sohiyl neurodivers und befinde sich im Autismus-Spektrum.
Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Erfurt unter der Telefonnummer 0150181/2026 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Montage: Polizei (2)