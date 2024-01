Kontrollen an drei Stellen: Polizei prüft Geschwindigkeit auf A72

Chemnitz - Die Polizei hat am Dienstag auf der A72 in Fahrtrichtung Leipzig wieder einmal an mehreren Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Ermittler ziehen ein positives Fazit.

Die Polizei hat am Dienstag auf der A72 an drei Stellen die Geschwindigkeit kontrolliert. (Symbolbild) © 123rf/angelstorm

Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, hielten sich die meisten Autofahrer an die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten in den jeweiligen Kontrollbereichen. Einige schwarze Schafe gab es aber trotzdem.

In Chemnitz wurden zwischen 16 und 19 Uhr am Kreuz Chemnitz kontrolliert. In den drei Stunden wurde von insgesamt 625 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 23 Fahrer hielten sich dabei nicht an die 100 km/h, 17 von ihnen waren sogar bei der Überschreitung im Bußgeldbereich.

"Spitzenreiter war ein Skoda, der mit 145 km/h gemessen wurde. Dies kann laut Bußgeldkatalog mit 200 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister geahndet werden", berichtet eine Polizeisprecherin.

Bereits ab 15 Uhr wurde zwischen den Anschlussstellen Hartenstein und Stollberg-West kontrolliert, ob sich die Fahrer an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h hielten.

Während der drei Stunden fuhren 1114 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei, aber nur 18 hielten sich nicht an die Geschwindigkeit und auch nur vier Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen.