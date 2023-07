30 Kilo Kokain bei Kontrollen im Allgäu! Zwei Männer befinden sich in U-Haft

Die Grenzfahnder konnten zwei Männer festnehmen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Montagmorgen mitteilte, waren die Fahrzeuge am 15. und 23. Juli des Jahres auf der A7 in Richtung Süden unterwegs, als die zuständigen Beamten sie bei Memmingen und Dietmannsried im Landkreis Oberallgäu etwas genauer unter die Lupe nahmen.

Die Ermittler fanden dabei Drogenpakete mit jeweils insgesamt etwa 19 beziehungsweise elf Kilogramm Kokain.

Die beiden Fahrer sitzen demnach inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Fällen dauern weiter an.

Die beiden Drogenfunde reihen sich dabei ein in eine steigende Zahl von Kokain-Sicherstellungen in der Region im laufenden Jahr. Bis Mitte Juni hatten Ermittler nach LKA-Angaben im Südwesten des Freistaats schon rund 200 Kilogramm Kokain gefunden.