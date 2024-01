Krawall-Trio wirft Einkaufswagen aus dem 16. Stock: Schülerin knapp verfehlt

Berlin - In Berlin-Lichtenberg hatte eine Schülerin (15) am gestrigen Mittwochabend einen großen Schutzengel, der sie vor einer versuchten Körperverletzung bewahrte.

Ein bislang unbekanntes Trio soll in Berlin-Lichtenberg einen Einkaufswagen aus dem 16. Stockwerk geworfen haben. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Jugendliche eigenen Angaben nach auf dem Heimweg, als gegen 19.20 Uhr in der Nähe ihres Wohnhauses in der Landsberger Allee mehrere Meter neben ihr ein gläserner Gegenstand aufschlug und zersplitterte.

Die 15-Jährige bemerkte dann eine dreiköpfige Personengruppe zunächst in der 17. Etage des Hochhauses und dann im darunterliegenden Stockwerk an frei zugänglichen Balkonen.

Wenig später soll dann aus der 16. Etage ein Einkaufswagen in die Tiefe geworfen worden sein.