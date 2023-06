Aida -Kreuzfahrtschiff legt nach Klima-Blockade mit Verspätung ab

Rostock - Polizeieinsatz in Rostock! Klimaschützer blockierten am Samstagabend das Warnemünder Kreuzfahrtterminal.

Das teilte die Polizei mit. Eine Gruppe von Klimaaktivisten sei mit mehreren kleineren Booten auf dem Wasser unterwegs gewesen und hatte versucht an ein Kreuzfahrtschiff zu gelangen. Auch am Hafen wurde protestiert.

Die Klimaaktivisten hängten ihre Botschaften an das Kreuzfahrtschiff. © Frank Hormann/dpa

Aktivisten brachten an dem Kreuzfahrtschiff ein Banner mit der politischen Parole "Seenotrettung im Mittelmeer statt Luxusdampfer in jedem Meer" an. Ob auch die Schmierereien an der Außenwand von "Smash Cruiseshit" stammt, ist unklar .

Die AIDAdiva sollte eigentlich um 18 Uhr auslaufen. Den Start der fünftägigen Reise haben die Klimaaktivisten um knapp zwei Stunden verzögert. Das Schiff startete am Abend in Richtung Schweden. Nach Einschätzung der Reederei haben die Proteste keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Reise.

"Smash Cruiseshit" warf der Polizei vor, ihre Boote gerammt und zum Kentern gebracht zu haben. Das sei "verantwortungslos und gefährlich". Videos sollen das Vorgehen dokumentieren.

Die Gruppe "Smash Cruiseshit" ist bislang wenig in Erscheinung getreten. Zuvor hatte sie Anfang Juli 2022 drei Kreuzfahrtschiffe in Kiel am Verlassen des Hafens gehindert.