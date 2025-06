Kriminaldienst ermittelt nach mehreren Firmeneinbrüchen

Zwönitz - In Zwönitz ( Erzgebirge ) kam es an diesem Wochenende zu mehreren Firmeneinbrüchen.

Am Wochenende wurde in vier Firmen in Zwönitz eingebrochen. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, 123rf/animaflorapicsstock

In der Nacht zu Freitag wurde in eine Firma in der Niederzwönitzer Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter aus den Büroräumen Bargeld und verschwanden damit. Es entstand ein Stehl- und Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Auch in einem Fachmarkt in derselben Straße kam es zu einem Einbruch. In diesem Fall drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in den Markt ein und entwendeten nach einem ersten Überblick Bargeld und Tabakwaren im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Der einbruchsbedingte Sachschaden beziffert sich laut Polizeiinformationen auf etwa 1000 Euro.

Doch damit war in Zwönitz noch nicht genug. In der Thalheimer und der Neuen Thalheimer Straße wurden ebenfalls Einbrüche gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden in diesen beiden Fällen jedoch nichts entwendet.

Angaben zum einbruchsbedingten Sachschaden sind noch nicht abschließend bekannt, dürften sich jedoch auf mindestens mehrere Hundert Euro summieren.