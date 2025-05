71-Jähriger greift Ehefrau und Schwägerin mit Axt und Messer an: Polizei feuert mit Taser auf ihn

Kronberg-Oberhöchstadt - Wollte er sie umbringen? Ein eskalierter Streit in einer Wohnung im Kronberger Ortsteil Oberhöchstadt (Hochtaunuskreis) endete am vergangenen Sonntagabend mit einem Großeinsatz der Polizei.

Einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen zufolge habe sich die brutale Attacke am 18. Mai, gegen 22 Uhr, in einer Wohnung im Sudetenring abgespielt.

Inzwischen befindet er sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Am Montag wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.