Kühltasche voller Drogen: Polizei beendet Karriere von Dealer-Neuling

Berlin - Mit ihren Geschäften hatten sie offenbar nicht lange Erfolg: Gleich zwei mutmaßliche Drogendealer gingen der Berliner Polizei in den vergangenen Tagen ins Netz.

Die übrigen Drogen lagerte der mutmaßliche Dealer in einer Kühltasche auf seinem Fahrrad. © Facebook/Polizei Berlin

Im ersten Fall kontrollierten die Einsatzkräfte vergangene Woche einen Mann am Alexanderplatz, der nicht nur weißes Pulver in seiner rechten Hosentasche, sondern auch eine größere Menge Bargeld in der linken mit sich führte, wie es auf Facebook hieß.

Auf Nachfrage gab er offen an, erst seit kurzer Zeit im Drogengeschäft aktiv zu sein. Wo der Rest der Ware zu finden sei, zeigte sich nur wenige Meter weiter: An einem Fahrrad mit Kühltasche, das ebenfalls ihm gehörte. Darin entdeckten die Beamten schließlich ein umfangreiches Sortiment an Betäubungsmitteln – von Ecstasy über Kokain bis hin zu weiteren Drogen.

Der Einstieg ins "Geschäft" war damit schnell gemacht, die Karriere jedoch ebenso schnell wieder beendet.

Im zweiten Fall fiel zivilen Kräften ein mutmaßlicher Drogen-Lieferservice auf. Bei der Kontrolle eines 37-jährigen Autofahrers wurden Kokain, Cannabis, Bargeld und ein Mobiltelefon sichergestellt. Auch der mutmaßliche Abnehmer konnte wenig später in der Nähe festgestellt werden – ebenfalls im Besitz von Kokain.