Kuriose Verfolgungsjagd: Autofahrer flüchtet über Friedhof und rast über mehrere Gräber

Euskirchen - Mit dieser wilden Verfolgungsjagd hat wohl auch die Polizei nicht gerechnet: In Euskirchen ist ein Autofahrer (40) kurzerhand in einen Friedhof abgebogen und dort über mehrere Gräber gefahren, um einer Kontrolle der Beamten zu entgehen.

Nachdem der 40-Jährige in seinem Smart über mehrere Gräber gefahren war, wurde er von einem Grabstein gestoppt. © Kreispolizeibehörde Euskirchen

Wie die Polizei mitteilte, wollte sie den 40-Jährigen in der Nacht auf Freitag zunächst für eine Verkehrskontrolle anhalten. Doch dieser gab unvermittelt Gas und flüchtete in seinem Smart auf ein nahe gelegenes Friedhofsgelände an der Frauenberger Straße.

Da der Kleinwagen des Mannes durch die engen Sperrpfosten des Friedhofseingangs passte, der größere Streifenwagen jedoch nicht, musste die Polizei die Verfolgung dort abbrechen.

Später fanden die Beamten allerdings das verlassene Auto: Es stand beschädigt auf einem Grab, nachdem es bereits über fünf Gräber gefahren und dann mit einem Grabstein kollidiert war.

Im Fahrzeug, das von der Polizei beschlagnahmt wurde, fanden die Beamten persönliche Gegenstände des Mannes, darunter seinen Schlüsselbund und Ausweispapiere.