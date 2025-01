Kurioser Vorfall bei Abiturientenfeier: Gäste übergeben sich und werden bewusstlos!

Weferlingen - In Weferlingen ( Landkreis Börde ) sind bei einer Feier von Abiturienten mehrere Menschen bewusstlos geworden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mehrere Personen mussten aufgrund ihrer Symptome in Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Insgesamt 150 bis 200 Personen nahmen an den Feierlichkeiten in einem Mehrgenerationenhaus in der Straße "Gutshof 4" teil.

Nach Angaben des Polizeireviers Börde kam es im Verlauf des Abends bei mehreren Gästen zu Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen.

In Einzelfällen sollen Gäste auch bewusstlos geworden sein, hieß es. Insgesamt waren elf Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren betroffen.

Ein Großteil von ihnen musste aufgrund ähnlicher Symptome zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Die Polizei hat bereits Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass verbotene Substanzen über die vor Ort ausgeschenkten Getränke verabreicht wurden.