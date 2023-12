Kurioses Verbrechen im Odenwald: Schafbock auf Weide geschlachtet und geklaut

Breuberg - Schafbock geklaut: In Breuberg im südhessischen Odenwaldkreis beschäftigt sich die Polizei zurzeit mit einem recht ungewöhnlichen Verbrechen und hofft nun auf Hinweise möglicher Zeugen .

Die Täter hatten den Bock der Rasse "Skudden" wohl noch auf der Weide geschlachtet und dann abtransportiert. (Symbolbild) © 123RF/welcomia

Ein Sprecher berichtete am heutigen Montag von der Tat, die im Zeitraum zwischen 15 Uhr am vergangenen Samstag und 12 Uhr am Sonntagmittag passiert sein muss.

Demnach sollen die Täter zunächst den Zaun der Weide im Ortsteil Rosenbach in der Nähe der B426, auf der sich der Schafbock befand, aufgeschnitten und sich Zugang verschafft haben.

Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, lassen die Spuren am Tatort vermuten, dass das Tier der Rasse "Skudden" noch auf der Weide geschlachtet und anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Da die Fahndung nach den unbekannten Tätern bislang erfolglos verlief, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.