Kurzssichtig? Diebe brechen beim Optiker ein und klauen Brillen

Burg - In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es zu einem kuriosen Diebstahl in Burg ( Sachsen-Anhalt ).

Wie viele Brillen die Diebe stahlen und warum, ist bisher noch unklar. (Symbolbild) © jacquespalut/123RF

Kurz vor 4 Uhr morgens warfen zwei Unbekannte mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Optikerladens ein, wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte.

Dann stiegen sie in das Geschäft in der Schartauer Straße ein und klauten eine unbekannte Anzahl an Brillen.

Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute auf Fahrrädern in Richtung Bahnhof.

Die Polizei fahndete erfolglos in der Gegend nach den Brillendieben.