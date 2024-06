Ladendieb wird erwischt und bedroht Polizist mit Kartoffelschälmesser

Als der mutmaßliche Ladendieb von Polizisten geschnappt wurde, zog er ein Kartoffelschälmesser und bedrohte die Beamten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Ein betrunkener Mann hat in einem Kieler Geschäft mutmaßlich Schnaps stehlen wollen und ist in Untersuchungshaft gelandet.

Der Grund dafür sei aber nicht der versuchte Diebstahl des schon wegen mehrerer Delikte aufgefallenen 42-Jährigen am Montag gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Richter habe ihn am Dienstag in Haft genommen, weil er sich der Kontrolle der Polizisten in dem Geschäft mit Gewalt entziehen wollte.



Er habe sich ein Kartoffelschälmesser gegriffen und die Beamten bedroht. Da er das Messer auf Aufforderung nicht fallen gelassen habe, wurde nach Polizeiangaben Reizgas eingesetzt. Während der Ingewahrsamnahme und auch später noch habe der 42-Jährige Widerstand geleistet. Verletzt wurde niemand.