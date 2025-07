26.07.2025 11:46 Ladeninhaber rennt Dieb hinterher, dann wird er verletzt

Am Freitagnachmittag bemerkte ein Ladeninhaber einen Diebstahl in seinem Geschäft. Er kam dem Langfinger auf die Schliche, geriet dadurch aber selbst in Gefahr.

Von Lena Schubert

Eisleben - Am Freitagnachmittag bemerkte ein Ladeninhaber einen Diebstahl in seinem Geschäft. Er kam dem Langfinger auf die Schliche, geriet dadurch aber selbst in Gefahr. Alles in Kürze Ladeninhaber bemerkt Diebstahl in seinem Geschäft.

57-Jähriger verfolgt den Dieb und fordert Ware zurück.

Der Dieb schlägt dem Ladeninhaber ins Gesicht.

Ladeninhaber erleidet leichte Verletzungen im Gesicht.

Kriminalpolizei ermittelt gegen den unbekannten Täter. Mehr anzeigen Im Landkreis Mansfeld-Südharz griff ein Dieb einen Ladeninhaber an, als er ihn mit einem Diebstahl konfrontierte. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 16.20 Uhr beobachtete der 57 Jahre alte Inhaber eines Geschäfts in Eisleben (Sachsen-Anhalt), wie ein Unbekannter Kinderkleidung einsteckte und dann das Geschäft verließ, ohne dafür zu zahlen. Der Ladeninhaber folgte dem Gauner und forderte seine Ware zurück. Als er ihn einholte, schlug der Dieb ihm dann unvermittelt ins Gesicht. Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, zog sich der 57-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht zu. Polizeimeldungen Drei Tote in Zwiesel: Leichenteile wohl wochenlang im "Problemhaus" gelagert Polizeimeldungen Kurzschluss-Reaktion: Blitzer-Wut kommt junger Frau teuer zu stehen Er war dennoch erfolgreich: Er hatte dem Langfinger sein Diebesgut entreißen können. Der Mann floh ohne Beute. Eine medizinische Betreuung für den Ladeninhaber war glücklicherweise nicht notwendig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Dieb eingeleitet, es gebe wohl auch schon erste Hinweise, hieß es.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa