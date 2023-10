Lärm reißt Zeugen aus dem Schlaf: Als er aus dem Fenster blickt, steigt er sofort ins Auto

Kürten - Ungewöhnliche Verfolgungsjagd in Kürten! Dort hat ein aufmerksamer Zeuge einen Radlader-Dieb beobachtet und kurzerhand eigenständig verfolgt. Dennoch gelang dem Gauner die Flucht.

Der Radlader wurde nach der illegalen "Spritztour" wieder seinem Besitzer übergeben. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schilderte, war der aufmerksame Anwohner der Jahnstraße am frühen Sonntagmorgen gegen 7.05 Uhr plötzlich durch laute Motorengeräusche aus dem Schlaf gerissen worden.

Als der Mann daraufhin aus dem Fenster sah, bot sich ihm ein ungewöhnliches Bild, denn er erkannte einen vorbeifahrenden Radlader, der offenbar vom Gelände einer nahe gelegenen Baustelle fuhr. Da die Arbeitsfahrzeuge sonntags normalerweise nicht in Betrieb sind, kam es dem Zeugen äußerst verdächtig vor, dass der Radlader dennoch unterwegs war.

So fackelte der Anwohner nicht lange, stieg kurzerhand in seinen Wagen, nahm die Verfolgung des Baustellenfahrzeugs auf und alarmierte gleichzeitig die Polizei.

Der Täter fuhr derweil mit dem Radlader durch mehrere Straßen im dortigen Wohngebiet und bog schließlich auf einen Schützenplatz in der Neuensaaler Straße ein. Was er dabei wohl nicht ahnte: Er war geradewegs in eine Sackgasse gefahren.

So witterte der Zeuge seine Chance und griff mutig ein!