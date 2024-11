Landstraße bei Bonn gesperrt! Lastwagen kippt auf die Seite, Fahrer eingesperrt

Warum der Sattelschlepper von der Fahrbahn abgekommen ist, ist derzeit noch unklar. © Marius Fuhrmann

Der Sattelschlepper, der mit insgesamt 14 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren beladen ist, war gegen 16.25 Uhr aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht.

Der Fahrer (50) sei dabei in dem Führerhaus eingesperrt worden, berichtet die Feuerwehr. Der Mann musste durch die Einsatzkräfte befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landstraße musste zwischenzeitlich in beiden Richtungen zwischen dem Sängerhof und der Auffahrt auf die A565 voll gesperrt werden. Seit etwa 17.40 Uhr rollt der Verkehr zumindest von der Autobahn kommend in Richtung Meckenheim wieder an.

In Richtung A565 müsse die Sperrung voraussichtlich allerdings noch einige Stunden aufrechterhalten werden, teilt die Feuerwehr mit.