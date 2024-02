Lange Blutspur vor Schulgelände: Polizei verfolgt die Fährte zurück

Die Freiwillige Feuerwehr Waldenbuch kümmerte sich um die falsche Blutspur. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend, als Passanten gegen 22.30 Uhr mehrere Blutflecken in der Jahnstraße in Waldenbuch gesichtet haben.

Wie die Polizei mitteilte, konnte nachvollzogen werden, dass sich eine knapp 200 Meter lange Spur von der Jahnstraße über einen Fußweg bis zu einem Schulgelände in der Schulstraße zog.

Dort machten die Beamten eine wichtige Entdeckung: Ein geöffneter Kanister mit Kunstblut lagerte in einem Mülleimer.

Um allen voran den Schülern, Eltern sowie Lehrkräften am darauffolgenden Schultag den unappetitlichen Anblick des Kunstbluts zu ersparen, wurde die Spur von der Freiwilligen Feuerwehr Waldenbuch entfernt.