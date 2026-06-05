Lauter Knall in der Nacht: Anwohner wird wach und sieht kuriose Tat vor der Tür

Monheim am Rhein - In einem Monheimer Wohngebiet haben sich in der Nacht zu Donnerstag kuriose Szenen abgespielt, die ein aufmerksamer Bewohner hautnah miterlebt hat.

Die Polizei sucht inzwischen nach den flüchtigen Automaten-Chaoten. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Mann sei laut Polizei gegen 3.55 Uhr aus seinem Schlaf geweckt worden, weil er auf der Straße einen lauten Knall wahrgenommen habe.

Kurz darauf entdeckte er, dass zwei dunkel gekleidete Männer Sekunden zuvor einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gebrochen hatten und dabei waren, das Gerät auf einen Hubwagen zu laden.

Allerdings scheint der Automat derart unhandlich und sperrig gewesen zu sein, dass sie ihn an Ort und Stelle gelassen und in einem dunklen Auto - mit Leverkusener Kennzeichen - die Flucht ergriffen hatten.