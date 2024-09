Lebensbedrohlich verletzt: Mann nach Streit in Salzwedel zusammengeschlagen

Die Polizei konnte einen der Schläger festnehmen, doch der andere machte sich davon. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Am vergangenen Freitag gerieten drei Männer in der Parkanlage an der Ernst-Thälmann-Straße in einen Streit, wie die Polizeiinspektion Stendal am heutigen Montag mitteilte.

Kurz vor 17 Uhr schlugen und traten die zwei Täter auf einen 31-Jährigen ein.

Sie hörten erst auf, als ein 38-Jähriger zu Hilfe eilte, und machten sich auf die Flucht.

Das Opfer wurde daraufhin mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Glücklicherweise konnte die Polizei durch die Personenbeschreibungen einen der Tatverdächtigen nahe dem Parkplatz finden: Der 44-Jährige war stark betrunken und musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben.

Der zweite Mann entwischte allerdings, indem er mit nacktem Oberkörper auf einem blauen Damenfahrrad flüchtete.