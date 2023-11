Lebensgefährlich verletzte Frau (62) in Hausflur gefunden: Tatverdächtiger nach Unfall geschnappt!

Wuppertal – In Wuppertal ist es am Wochenende zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Eine Frau (62) erlitt bei einer Auseinandersetzung lebensgefährliche Stichverletzungen.

Eine Mordkommission ermittelt, nachdem eine Frau in Wuppertal lebensgefährlich verletzt wurde. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Die 62-Jährige wurde nach dem Hinweis einer Zeugin am gestrigen Samstag von Polizeibeamten im Flur eines Mehrfamilienhauses in Wuppertal gefunden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Rettungskräfte konnten die Frau reanimieren, sie kämpft zur Stunde in einem Krankenhaus um ihr Leben.

Bei dem Täter soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 54-jährigen Mann handeln. In welchem Verhältnis der Verdächtige und das Opfer zueinander stehen, teilten die Ermittler zunächst nicht mit.

Nach dem Streit, der sich am Samstag gegen 5.50 Uhr in dem Haus an der Markomannenstraße ereignet hat, hatte der Täter die Flucht ergriffen. Die Polizei fahndete landesweit nach ihm und nahm schließlich den 54-Jährigen nach einem Verkehrsunfall auf der A59 in Höhe der Ausfahrt Monheim vorläufig fest.

Bei einer Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde die mutmaßliche Tatwaffe gefunden und sichergestellt. Der Verdächtige wurde am heutigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.