Lebensgefährlich verletzter Mann an Haltestelle gefunden: Was ist geschehen?

Augsburg - An einer Haltestelle in Augsburg wurde am frühen Montagmorgen einen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden.

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, haben Passanten den 63-Jährigen um 0.20 Uhr an der Haltestelle Bärenwirt in der Kaltenhoferstraße im Stadtteil Oberhausen entdeckt.

Er sei so schwer an den Beinen verletzt gewesen, dass er in Lebensgefahr schwebte. Nach der Versorgung durch den alarmierten Rettungsdienst sei er in ein Krankenhaus gekommen.

Laut Angaben vom Mittag sei der Zustand des 63-Jährigen weiterhin sehr kritisch.

Was ihm zugestoßen ist, sei unklar, so die Polizei. Ein Unfall mit einem Bus oder einer Straßenbahn kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Gutachten hierzu soll Klarheit bringen.