Lebensgefährtin (†23) erschossen? 23-jähriger Bundespolizist festgenommen!

Weilrod - War es eine grausame Beziehungstat? Am Mittwochabend wurde eine 23-jährige Frau in Weilrod ( hessischer Hochtaunuskreis) durch einen Schuss tödlich verletzt. Ihr Lebensgefährte, ein Bundespolizist, steht nun unter dringendem Tatverdacht.

Der Lebensgefährte der Toten, bei dem es sich um einen 23 Jahre alten Angehörigen der Bundespolizei handelt, befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls am Tatort und konnte in der Folge widerstandslos festgenommen werden.

Sofort machten sich Rettungs- und Polizeikräfte auf den Weg zur gemeldeten Anschrift in der Straße "Seelenberger Weg", wo man die Schüsse zuvor wahrgenommen hatte.

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Westhessen hervorgeht, gingen bei der Polizei am Mittwoch gegen 20.25 Uhr zunächst mehrere Notrufe über ein Schussgeräusch im Ortsteil Mauloff ein.

Der genaue Tathergang sowie die Tatumstände sind aktuell noch nicht vollends aufgeklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Gegen den dringend Tatverdächtigen wird mittlerweile wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wird er bereits am heutigen Donnerstag einem Ermittlungsrichter am dortigen Amtsgericht vorgeführt.