Leblose Frau in Wohnung entdeckt: Polizei geht von Tötungsdelikt aus!

In Bad Homburg vor der Höhe (Hochtaunuskreis) wurde am Samstagabend wohl eine Frau getötet. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen hervorgeht, wurde der Polizei am gestrigen Samstag gegen 19.10 Uhr zunächst eine leblose weibliche Person in einer Wohnung in der Louisenstraße gemeldet.

Unmittelbar machten sich die Einsatzkräfte sowie der Rettungsdienst auf den Weg zu besagter Adresse.

Vor Ort wurden sofort notärztliche Maßnahmen eingeleitet, doch nur kurze Zeit später verstarb die Frau in einem umliegenden Krankenhaus, in das sie zuvor noch transportiert wurde.

Derzeit geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus, die genauen Hintergründe sowie der Tathergang sind allerdings noch vollkommen unklar.