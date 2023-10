Leiche in abgebrannter Gartenlaube entdeckt: Identität des Toten geklärt

Bad Salzungen - Ende September brannte in Bad Salzungen (Wartburgkreis) eine Gartenlaube ab. In der Hütte fand die Feuerwehr eine Leiche, nun gibt es weitere Details.

Nach den Löscharbeiten hatte die Feuerwehr einen tragischen Fund gemacht. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Demnach handelt es sich bei der toten Person um einen 20-jährigen Obdachlosen aus dem Bereich Bad Salzungen.

Dies geht aus einer rechtsmedizinischen Untersuchung hervor, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag bekannt gab.

Die leerstehende Gartenlaube war am 29. September in der Anlage "Krumme Hohle" in Brand geraten. Nach den Löscharbeiten hatten die Kameraden der Feuerwehr eine Leiche im Inneren der Hütte entdeckt.

Wie die Feuerwehr Bad Salzungen erklärte, sei die Laube seit Jahren nicht mehr genutzt worden.