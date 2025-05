20.05.2025 12:06 Leiche in Hamburger Kanal entdeckt: Kripo ermittelt

Passanten haben am Dienstagmorgen eine leblose Person in Hamburg-Wilhelmsburg entdeckt. Die Leiche trieb in einem Kanal.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Passanten haben am Dienstagmorgen eine leblose Person in Hamburg-Wilhelmsburg entdeckt. Die Leiche trieb in einem Kanal. Die Todesursache ist noch unklar und soll durch eine Obduktion ermittelt werden. © NEWS5 / Sebastian Peters Der treibende Körper wurde von Personen auf einem Schiff entdeckt, die um 9 Uhr die Polizei verständigten. Ein Polizeiboot begleitete die Leiche bis zu einem geeigneten Bergungsort, wie eine Sprecherin der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte. Taucher der Feuerwehr konnten die leblose Person schließlich unterhalb der Klütjenfelder Straße aus dem Wasser ziehen. Die Polizei war mit mehreren Booten vor Ort. Die Identität der Leiche ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Leiche wurde dem Institut für Rechtsmedizin im UKE übergeben, um zu prüfen, ob es sich um ein Tötungsdelikt handeln könnte.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters