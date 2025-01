Leiche in Trossingen entdeckt: Polizei geht von Tötungsdelikt aus!

Trossingen - Im Kreis Tuttlingen wurde ein toter Mann in einem Gebäude gefunden. Die Ermittler gehen aktuell von einer Straftat aus.

Wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ist die Polizei in Trossingen bei Villingen-Schwenningen im Einsatz. © Silas Stein/dpa

Der Mann (†37) wurde am frühen Montagmorgen in Tuttlingen aufgefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Es bestehe der dringende Verdacht eines Tötungsdeliktes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In Trossingen kam es am Dienstagmorgen zu einem Großaufgebot an Polizeikräften. Aktuell werden Hinweise und Zeugen gesucht.