16.07.2024 14:02 762 Leichenfund im Vogtland: Brachte ein Rentner seine Ehefrau um?

Am Montagabend wurde in einer Wohnung in Plauen (Vogtland) die Leiche einer Rentnerin (†66) gefunden. Offenbar brachte ihr Ehemann (67) sie um.

Von Julian Winkler

Plauen - Schreckliche Entdeckung am gestrigen Montagabend in Plauen (Vogtland): Eine Rentnerin (†66) wurde tot in einer Wohnung gefunden - offenbar umgebracht von ihrem eigenen Ehemann (67)! In einer Wohnung im Plauener Stadtteil Chrieschwitz wurde am Montagabend die Leiche einer Rentnerin (†66) gefunden. Laut Polizei könnte ihr Ehemann (67) für ihren Tod verantwortlich sein. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Zunächst entdeckten Anwohnerinnen des Mehrfamilienhauses an der Georg-Benjamin-Straße den 67-Jährigen im Treppenhaus. Ihm ging es gar nicht gut - laut Polizei lag eine medizinische Notlage vor. Daher leisteten die Frauen Erste Hilfe und wählten den Notruf. Schnell eilten Rettungskräfte herbei und versorgten den Mann.



Als sie ihn in seine Wohnung brachten, machten die Einsatzkräfte eine schockierende Entdeckung: Die Ehefrau des Rentners wurde leblos aufgefunden. Schnell richteten sich die Ermittlungen auf den 67-Jährigen. Polizeimeldungen Junger Mann zeigt Zivilcourage und wird ins Gesicht getreten "Er steht derzeit unter Verdacht, den Tod der Frau verschuldet zu haben", heißt es von der Polizei.

Der Deutsche kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zum möglichen Tatmotiv gibt es derzeit noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: 123RF/udo72