15.07.2024 Attacke im Asylheim: Bewohner getötet

Am Montagmittag wurde in einem Asylheim in Plauen ein Bewohner getötet. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Von Bernd Rippert

Plauen - Tödlicher Streit unter Flüchtlingen in Plauen (Vogtland): Nach einer Attacke mit "einem spitzen Gegenstand" starb kurz nach Montagmittag ein Pakistani (36) im Asylbewerberheim in der Kasernenstraße. Der Tatverdächtige (46) aus Pakistan wurde leicht verletzt festgenommen. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei abgeführt. © Ellen Liebner Der Streit ereignete sich im zweistöckigen Haus B der Unterkunft. Ein Streit des späteren Täters mit seinem Landsmann sowie einem Mann aus Marokko (40, leicht verletzt) eskalierte aus bisher unbekannten Gründen. Dabei kam es zu den tödlichen Stichen. Die Leitung des Hauses rief Polizei und den Rettungsdienst. Der genaue Tathergang wird von der Polizei noch ermittelt. Auch zur Tatwaffe gibt es bisher keine Informationen. In diesem Asylheim in Plauen kam es am Montag zu einem Streit mit Todesfolge. © Ellen Liebner Der Tatverdächtige muss am Dienstagnachmittag vor einen Haftrichter. Denkbar neben Freilassung und Untersuchungshaft ist auch eine Einweisung in eine Fachklinik.

Titelfoto: Ellen Liebner