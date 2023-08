01.08.2023 08:47 Leichenfund in Mehrfamilienhaus: Toter lag wohl schon länger in Wohnung

Schrecklicher Fund am Montagabend in einer Wohnung in Halle-Neustadt!

Von Juliane Bonkowski

Halle (Saale) - Schrecklicher Fund am Montagabend in einer Wohnung in Halle-Neustadt! In einem Wohngebiet in Halle-Neustadt ist am Montagabend eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa Nachdem Anwohner einen ungewöhnlich strengen und unangenehmen Geruch in einem Mehrfamilienhaus in der Südlichen Neustadt wahrgenommen hatten, seien die Beamten gegen 20.30 Uhr alarmiert worden, erklärte Polizeisprecher Alexander Hüls am Dienstagmorgen gegenüber TAG24. In der betreffenden Wohnung hätten Polizei und Rettungskräfte schließlich eine bisher unbekannte, leblose Person aufgefunden worden. Vermutlich könnte die Leiche schon länger unentdeckt dort gelegen haben. Aufgrund ihres Verwesungsgrades habe sie noch nicht identifiziert werden können. Es handele sich aber um einen Mann. Polizeimeldungen Arbeitsunfall in Gewerbe-Küche: Zwei Menschen schwer verletzt "Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden", so Hüls. Dennoch wurde ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

