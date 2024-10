Leichenspürhunde schlagen an! Taucher suchen See ab

Schwarzenfeld - Seit Wochen suchen die Ermittler nach einer vermissten 49-Jährigen aus Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land. Nun wurde die Suche auf einen See in der Oberpfalz ausgeweitet.

Die Polizei rückte mit einem Schlauchboot zum Sturmsee bei Schwarzenberg an. © vifogra

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Eine Leiche wurde allerdings bisher nicht gefunden.

Am Dienstagvormittag sollen Taucher jetzt den Sturmsee in Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf absuchen. Leichenspürhunde hatten zuvor im Bereich um den See angeschlagen.

Eine ähnliche Suchaktion Anfang Oktober verlief ohne Ergebnis. So hatten Hunde auch schon an einem Baggersee bei Happurg im Nürnberger Land Witterung aufgenommen. Im Wasser wurde jedoch nichts gefunden.

Laut Polizei steht der getrennt lebende Ehemann im Verdacht, der 49-Jährigen etwas angetan zu haben.

Der 51-Jährige sitzt seit Ende September in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen schweigt er hartnäckig.