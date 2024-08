16.08.2024 15:25 Mann droht Nachbarin, Haus in die Luft zu sprengen: Ist ein Streit eskaliert?

Ein 61-Jähriger hat am Donnerstag in Leuna seiner Nachbarin gedroht, das gemeinsam bewohnte Haus in die Luft zu jagen. Ist ein Streit völlig eskaliert?

Von Juliane Bonkowski

Leuna - Ist eine Auseinandersetzung im Saalekreis völlig eskaliert? Ein 61-Jähriger hat am späten Donnerstagnachmittag seiner Nachbarin gedroht, das gemeinsam bewohnte Haus in die Luft zu jagen – und blieb nicht untätig. Die Polizei wurde alarmiert, nachdem ein 61-Jähriger Drohungen ausgesprochen und Feuer gelegt hatte. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Laut Polizei hatte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Merseburger Straße in Leuna die Drohung gegen 17.30 Uhr ausgesprochen. Und zumindest versuchte er, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Im Hausflur soll er Holz in einer Milchkanne angezündet haben und schließlich in seiner Wohnung verschwunden sein. Die Nachbarin, die er bedroht hatte, konnte Schlimmeres verhindern, brachte das Gefäß ins Freie und alarmierte schließlich die Polizei. Polizeimeldungen Hinterhältige Falle für Mountainbiker: Mann wegen Verdachts auf versuchten Mord in Haft Beamte konnten den betrunkenen 61-Jährigen in seiner Wohnung stellen – er hatte 2,1 Promille intus und wurde aus medizinischen Gründen in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde weder jemand verletzt noch etwas beschädigt. Ob der Drohung eine Auseinandersetzung vorangegangen war, wurde indes nicht bekannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zu den Hintergründen bzw. gegen den Mann in die Wege geleitet.

