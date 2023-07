Lkw auf der Autobahn gestoppt: Als die Polizei genauer hinschaut, traut sie ihren Augen kaum

Dannstadt/Neustadt an der Weinstraße - Man dürfte meinen, dass erfahrener Polizisten mittlerweile alles gesehen haben. Beim Anblick dieses Lastwagens auf der A61 in Rheinland-Pfalz darf das bezweifelt werden.

Mit Spanngurten wurde der verkehrsuntaugliche Lastwagen-Anhänger gesichert. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Von den kuriosen Entdeckungen, die die Ordnungshüter am heutigen Freitagmittag machten, berichtet die Polizeidirektion in Neustadt an der Weinstraße.

Der betroffene Brummi fiel den zuständigen Beamten gegen 12 Uhr pünktlich zur Mittagszeit auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer in unmittelbarer Nähe der Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ins Auge. Schon beim ersten Anblick des Fahrzeugs wurde klar, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging.

Der Verdacht erhärtete sich schließlich bei der genaueren Untersuchung auf einem nahe gelegenen Rastplatz. So war das Hubdach des Sattelanhängers nur noch an der Stirnwand sowie den Hecktüren mit dem Aufliegeraufbau verbunden.

Um den Mangel an Stabilität auszugleichen, war der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer aber auf eine pfiffige Idee gekommen - dachte er wohl zumindest.