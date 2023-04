Mädchen (†10) im Kinderheim getötet: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Die Straße zum Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel wurde von der Polizei abgesperrt. © Daniel Vogl/dpa

Ein 25 Jahre alter Deutscher sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er wurde am Donnerstag vorläufig festgenommen.

Es bestehe der Verdacht eines Tötungs- und eines Sexualdeliktes.

Ein Abgleich gesicherter Spuren habe eine Übereinstimmung ergeben. Der Mann komme aus dem Landkreis Wunsiedel. Er sei kein Mitarbeiter der Kinderhilfe-Einrichtung gewesen, sagte Matthias Goers, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof, der Deutschen Presse-Agentur.

Weiterhin besteht in dem Fall ein Tatverdacht gegen einen elf Jahre alten Jungen, der in der Einrichtung gelebt hat.

Die Ermittler hatten sich zu ihren Erkenntnissen sehr bedeckt gehalten. Fragen zum Tatablauf, Motiv und Hintergründen waren noch offen.

Die Zehnjährige war am 4. April tot in ihrem Zimmer in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im bayerischen Wunsiedel gefunden worden. Sie starb nach Polizeiangaben durch Gewalteinwirkung am Hals.