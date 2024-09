Mädchen (16) von vier Jugendlichen an Bushaltestelle verprügelt!

Kakerbeck - Am frühen Dienstagmorgen kam es in der Altmark zu einem Angriff auf eine Jugendliche. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen .

Ein Mädchen (16) wurde an einer Bushaltestelle in der Altmark verprügelt. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Gegen 6.30 Uhr hielt sich ein 16 Jahre altes Mädchen an einer Bushaltestelle an der B71 in Kakerbeck (Sachsen-Anhalt) auf, als eine Gruppe Jungs auf sie zukam.

Die vier Teenager sprachen die Passantin zunächst an und schlugen dann unvermittelt auf sie ein, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Das Mädchen fiel schließlich zu Boden, wo die Angreifer dann auch noch auf sie eintraten. Die vier Jungen ließen schließlich von ihr ab und rannten davon.

Die 16-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Ihre Täter sollen ebenfalls etwa 16 Jahre alt gewesen sein. Außerdem entsprächen sie dem südländischen Phänotyp und sollen Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Eine genauere Beschreibung sei derzeit nicht möglich, hieß es.