Mädchen (†2) tot aufgefunden: Polizei nimmt Vater des Kindes fest

Halle (Saale) - In Halle wurde am Sonntag ein zwei Jahre altes Mädchen tot in einer Wohnung gefunden . Nun wurde der Vater des Kindes festgenommen. Gegen ihn, seine Frau und die Oma des Kindes wird ermittelt.

Die Obduktion der Leiche der Zweijährigen habe ergeben, dass das Kind am vergangenen Sonntag an größeren Hautverbrühungen gestorben ist. Die Verbrühungen habe das Mädchen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Tage vor seinem Tod erlitten.

Nach dem Tod eines zwei Jahre alten Mädchens in Halle ist der Vater des Kindes festgenommen worden. Gegen den 36-Jährigen sei ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen worden, teilte am Mittwoch die Polizeiinspektion Halle mit.

Am vergangenen Sonntag war gegen 14 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle wegen eines medizinischen Notfalls in einer Wohnung im Paulusviertel eingegangen. Die Rettungskräfte fanden das Mädchen laut Polizei leblos in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Versuche, es wiederzubeleben, blieben erfolglos.