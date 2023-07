Mädchen stürzt aus Fenster in die Tiefe: Mutter soll Tochter fallen gelassen haben!

Neuburg an der Donau - Es ist ein schrecklicher Vorwurf gegen eine Mutter: Die Frau (27) soll am vergangenen Freitag ihr zwei Jahre altes Kind aus einem Fenster fallen gelassen haben. Sie befindet sich in einer psychiatrischen Klinik.

Die Retter brachten das Mädchen (2) in eine Klinik. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mitteilte, hat sich der dramatische Fall am frühen Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Sudetenlandstraße in Neuburg an der Donau ereignet. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zeugen, die alles mit ansehen mussten, hatten die Rettungskräfte alarmiert. Zuvor hatte die Mutter das zweijährige Mädchen demnach zunächst aus dem Fenster gehalten und es dann losgelassen.

Das Kleinkind, das aus dem ersten Obergeschoss des Wohnhauses zu Boden gestürzt war, wurde vor Ort medizinisch versorgt, erlitt trotz des Sturzes aus mehr als vier Metern Höhe glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Dennoch wurde das Mädchen zur Sicherheit noch in ein Krankenhaus gebracht.