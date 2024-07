Mädchen wird von Auto angefahren und rennt weg - Wer hat was gesehen?

Nun erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung und will wissen:

Kurz nach dem Unfall entfernte sich das Mädchen in Richtung S-Bahnhof Marienfelde. Die Suche der hinzugerufenen Einsatzkräfte blieb bislang erfolglos. Dennoch könnte es sich schwere Verletzungen zugezogen haben.

Hierbei befuhr der 26-jährige Autofahrer die Belßstraße in Richtung Preysingstraße. Das bislang unbekannte Mädchen überquerte zeitgleich zu Fuß die Straße. Daraufhin konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und nahm es frontal mit.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Zwischenfall am 14. Juli dieses Jahres gegen 15 Uhr.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-472800 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.