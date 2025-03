Männer liefern sich Schlägerei mit Schlagstock: Passanten müssen eingreifen

Oschersleben - Am gestrigen Freitagabend kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern im Landkreis Börde. Die Polizei sucht Zeugen .

In Oschersleben haben sich am Abend zwei Männer geprügelt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Gegen 17.15 Uhr gerieten die beiden Beteiligten in der Straße Steintreppe in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) in einen verbalen Streit, der dann eskalierte.

Dabei zog einer der Männer einen Teleskopschlagstock und haute dem anderen damit mehrmals auf den Oberarm.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, schlug der Grobian sein Gegenüber dann noch mit der flachen Hand.

Die zwei rangelten eine Weile, bis Passanten eingriffen und die Streithähne trennten. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei versucht nun, die Auseinandersetzung der beiden nachzuvollziehen und sucht dafür Zeugen.