Männer wollen mit Whirlpools einreisen, doch Zoll hat böse Vorahnung

Ein ganz schön vollgepackter Transporter machte die Zöllner einer Lindauer Kontrolleinheit stutzig. © Hauptzollamt Ulm

Der Vorfall ereignete sich bereits vergangene Woche auf der A96 in Höhe des Parkplatzes Humbrechts.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, gaben die beiden 33 und 34 Jahre alten Männer auf Nachfrage an, die geladenen Whirlpools in Ulm erworben zu haben. Danach hätten sie sich auf den Weg nach Österreich gemacht, um einen Bekannten zu besuchen.

Dabei konnten sie den Beamten weder Rechnungen noch andere Kaufnachweise präsentieren. Diese kauften den Männern ihre Geschichte nicht ab, durchsuchten das Fahrzeug und wurden prompt fündig.

Darin befanden sich in der Schweiz ausgestellte Kaufbelege über die Whirlpools.