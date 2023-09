Männer zerren Frau (41) im Vorbeigehen in Hauseingang: Dann wird's widerlich!

Mönchengladbach - In Mönchengladbach ist eine Frau von zwei Männern in einen Hauseingang gezerrt und sexuell belästigt worden. Erst, als ein Zeuge auf die Szene aufmerksam wurde, ließ das Duo kurzzeitig von seinem Opfer ab, sodass der Frau die Flucht gelang. Nun sucht die Polizei nach den Tätern!

Die Polizei in Mönchengladbach hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Der Vorfall hatte sich bereits am 2. August in der Oskar-Kühlen-Straße zugetragen, wie die Mönchengladbacher Polizei am Freitag berichtete.

Demnach hatte die 41-Jährige damals am Morgen gegen 7.30 Uhr zu Fuß ein dortiges Parkhaus in Richtung Postgasse verlassen, als sie nach eigener Aussage im Vorbeigehen plötzlich von zwei Männern in einen Hauseingang gezogen wurde.

Dann wurde es widerlich! "Einer von beiden habe sie am Arm festgehalten, während der andere, sie gegen die Hauswand drückend, unter anderem an der Brust und im Intimbereich angefasst haben soll", schilderte ein Polizeisprecher.

Erst als ein Autofahrer, der auf den Übergriff aufmerksam geworden war, die Männer aufforderte, die Frau sofort in Ruhe zu lassen, habe das Duo einen kurzen Moment von ihr abgelassen.

Die 41-Jährige schaltete sofort, erkannte eine Möglichkeit zur Flucht und ergriff ihre Chance. Nun fahndet die Polizei nach den Männern!