Abscheuliches Sexualdelikt: Männergruppe quält 30-Jährigen - Zeugen hören seine Schreie

Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach dem Sexualdelikt in Iserlohn Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten, hatten Zeugen am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr Schreie aus einem Gebäude in der Grüner Talstraße gehört und den Notruf gewählt.

Sofort rückte die Polizei daraufhin zum Ort des Geschehens aus und fand dort einen verletzten 30-Jährigen vor, der Opfer eines Sexualdeliktes geworden war.

Unter Einsatz eines Polizeihubschraubers leiteten die Beamten umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein und nahmen schon wenig später vier Verdächtige in einem angrenzenden Waldstück vorläufig fest.

Die Tatverdächtigen sind demnach 24, 34, 42, 46 Jahre alt.

Der verletzte 30-Jährige wurde unterdessen in ein Krankenhaus gebracht.