Mann (†33) und Ex-Frau (†36) liegen tot in Wohnung: Zwei Kleinkinder mussten alles mit ansehen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in einer Wohnung in Mannheim zwei Leichen aufgefunden.

Von Johanna Baumann

Mannheim - In einer Mannheimer Wohnung wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Leichen gefunden. Am frühen Montagmorgen wurde die Polizei zu der Wohnung gerufen. © Priebe/pr-video Die herbeigerufenen Polizeibeamten kamen gegen 2 Uhr am Morgen beim Wohnhaus im Neckarauer Waldweg an. Dort machte die Polizei eine schreckliche Entdeckung. Ein 33-jähriger Mann und seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin konnten nur noch tot in der Wohnung aufgefunden werden. Am Tatort fanden die Beamten zwei Jungen im Alter von zwei und drei Jahren. Es soll sich um die eigenen Kinder des Ex-Paares handeln, die zum Tatzeitpunkt anwesend gewesen sein sollen. Eine weitere Tochter (14) soll sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung befunden haben. Sie wurde wohlbehalten angetroffen. Die Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizei Mannheim ermitteln wegen Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann seine Ex-Partnerin mit einem Küchenmesser niederstach und im Anschluss sich selbst tötete. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie dem Motiv halten an. Die Toten waren Eltern dreier Kinder. © Priebe/pr-video Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg wurden zur Unterstützung der Ermittlungen hinzugezogen. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über versuchte Suizide oder Selbstverletzungen. Da es sich hierbei aller Wahrscheinlichkeit nach um einen erweiterten Suizid handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

