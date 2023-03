Mann (37) baut mehrere Unfälle: Polizei findet Alkohol und Medikamente im Auto

Die Polizei nahm in Haan einen Mann (37) fest, der alkoholisiert mehrere Unfälle gebaut haben soll. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

"Hier ist doch wieder Alkohol im Spiel" heißt ein bekannter Song von Partyschlagersänger Mickie Krause (52).

So auch geschehen am gestrigen Dienstagabend in Mettmann. Gegen 21 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Den aufmerksamen Beobachtern war auf dem Südring ein grauer Mazda 3 aufgefallen, der Schlangenlinien fuhr.

Danach soll der 37-jährige Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr gefahren und Vollbremsungen durchgeführt haben.

Die Zeugen verfolgten das Auto bis nach Haan, wo der Fahrer es auf einem Parkplatz an der Bruchermühlen Straße abstellte.

Beim Eintreffen der Beamten wirkte der Haaner stark alkoholisiert. Zudem fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug des 37-jährigen Mannes mehrere Flaschen Bier und Medikamente.

An dem grauen Mazda 3 des Mannes fanden die Beamten zahlreiche Beschädigungen, die auf mehrere Unfälle hinweisen.

Bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf mögliche Geschädigte und Unfallorte.