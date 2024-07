Polizei warnt mit Schockbildern vor lebensgefährlicher "Faszination"

Rosenheim - Für ein cooles Selfie begeben sich Kinder und Jugendliche an Bahnanlagen immer wieder in Lebensgefahr. In Bayern wurden allein im Juli drei Teenager bei Kletterkationen auf Waggons lebensgefährlich durch Stromschläge verletzt - ein 19-Jähriger starb an seinen schweren Verbrennungen. Die Bundespolizei warnt!